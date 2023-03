adidas Aktie News: adidas am Vormittag leichter

Aktien in diesem Artikel adidas 140,80 EUR

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 141,38 EUR abwärts. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 141,32 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,90 EUR. Zuletzt wechselten 26.242 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 220,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,97 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 51,37 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 10.02.2023. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 6.408,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.137,00 EUR umsetzen können.

Am 05.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 03.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

