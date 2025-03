adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 226,20 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 226,20 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 226,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.109 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 14,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,59 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 261,58 EUR für die adidas-Aktie.

Am 05.03.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das adidas ein Ergebnis je Aktie von -2,12 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,97 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,81 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von adidas rechnen Experten am 01.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,77 EUR je adidas-Aktie belaufen.

