adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von adidas

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 222,60 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 222,60 EUR ab. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 220,90 EUR ein. Mit einem Wert von 222,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 52.436 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 233,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 147,62 EUR fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 50,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 216,21 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 30.04.2024 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,27 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,30 EUR im Jahr 2024 aus.

