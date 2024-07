adidas Aktie News: adidas reagiert am Mittwochnachmittag positiv

adidas im Blick

Die Aktie von adidas zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 231,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 231,50 EUR zu. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,60 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 226,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 177.647 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 240,40 EUR erreichte der Titel am 17.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,31 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 221,00 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,22 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 5,46 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,63 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester