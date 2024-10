adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 214,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 214,90 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 214,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.766 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 243,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2024 bei 160,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 25,45 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,43 EUR. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 239,50 EUR.

adidas gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,47 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,82 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie profitiert: S&P revidiert adidas-Ausblick auf stabil

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in adidas von vor 3 Jahren bedeutet

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start des Donnerstagshandels