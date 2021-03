adidas-Aktie aktuell: adidas mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 263,20 EUR

-0,04% Charts

News

Analysen

Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 262,10 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 14.747 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 267,90 EUR Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 266,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 207.213 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2021 markierte das Papier bei 306,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2020 bei 188,00 EUR.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,88 EUR je adidas-Aktie aus. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,90 EUR im Jahr 2022 aus.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Marken adidas, Reebok, TaylorMade-adidas Golf sowie CCM Hockey sind in nahezu jedem Land der Welt erhältlich. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Produkten und bietet sowohl Spitzensportlern bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus.

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

H&M- & adidas-Aktien geben nach: China nimmt ausländische Firmen ins Visier

Tritt fassen bei adidas: Was Konzern-Chef Rorsted im Detail plant

adidas-Aktie freundlich: adidas kooperiert mit Peloton - Peloton-Papier tiefer

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com