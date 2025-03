adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 222,60 EUR ab.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 222,60 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 222,30 EUR ein. Bei 223,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 13.763 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Gewinne von 18,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.04.2024 Kursverluste bis auf 195,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 13,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,59 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 261,58 EUR an.

Am 05.03.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas ein EPS von -2,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,97 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,81 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 01.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,77 EUR je adidas-Aktie belaufen.

