adidas Aktie News: adidas am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 218,50 EUR ab.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,3 Prozent auf 218,50 EUR nach. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 218,10 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 218,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.730 adidas-Aktien.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 242,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,76 Prozent. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 41,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,35 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 233,33 EUR.

adidas veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,97 Prozent auf 5,82 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte adidas am 29.10.2024 vorlegen. Am 05.11.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je adidas-Aktie.

