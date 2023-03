adidas Aktie News: adidas reagiert am Montagvormittag positiv

Aktien in diesem Artikel adidas 142,82 EUR

Um 09:06 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 142,64 EUR zu. Die adidas-Aktie legte bis auf 143,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 142,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6.626 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 219,15 EUR erreichte der Titel am 01.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 34,91 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 52,72 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 145,75 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 10.02.2023. Auf der Umsatzseite standen 6.408,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.137,00 EUR umgesetzt.

Am 05.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte adidas die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

