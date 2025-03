adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Kurs der adidas

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 217,70 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 217,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 217,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 218,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.738 adidas-Aktien.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 21,18 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.04.2024 auf bis zu 195,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,24 Prozent.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,59 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 261,58 EUR an.

adidas ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,97 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte adidas am 29.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2026 dürfte adidas die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,77 EUR im Jahr 2025 aus.

