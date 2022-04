adidas Aktie News: adidas am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel adidas 188,72 EUR

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 187,68 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 189,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 186,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 228.625 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 336,25 EUR erreichte der Titel am 05.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,18 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 170,08 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 10,35 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 291,20 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 09.03.2022. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,68 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,41 Prozent zurück. Hier wurden 5.137,00 EUR gegenüber 5.548,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 05.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2023 11,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

