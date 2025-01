adidas Aktie News: adidas verteidigt Stellung am Mittag

Blick auf adidas-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 253,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 253,80 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 254,10 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 251,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 253,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.463 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (262,80 EUR) erklomm das Papier am 22.01.2025. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 3,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2024 bei 160,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 36,88 Prozent sinken.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,54 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,33 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,45 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 6,44 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 05.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 4,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

