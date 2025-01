adidas Aktie News: adidas zieht am Nachmittag an

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 255,90 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 255,90 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 257,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 253,70 EUR. Zuletzt wechselten 117.099 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 262,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Am 01.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,54 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte adidas die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 4,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

