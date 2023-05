adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Montagnachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel adidas 153,58 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 153,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 153,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 46.464 adidas-Aktien.

Am 04.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 24,50 Prozent wieder erreichen. Bei 93,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 159,45 EUR.

Am 05.05.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.302,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.274,00 EUR.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

