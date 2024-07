adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 234,60 EUR nach oben.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 234,60 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 235,10 EUR aus. Mit einem Wert von 233,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 13.703 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2024 bei 240,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,47 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,64 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 51,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,31 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 221,00 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 30.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,27 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 3,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus

Neue Analyse: DZ BANK bewertet adidas-Aktie mit Halten

Zuversicht in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50