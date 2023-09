adidas Aktie News: Bullen treiben adidas am Freitagnachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 7,0 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 7,0 Prozent auf 167,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 168,34 EUR. Bei 167,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 538.075 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.08.2023 bei 188,60 EUR. Gewinne von 12,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,33 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 181,64 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 1,88 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 5.343,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.596,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

