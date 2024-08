adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 236,50 EUR. Mit einem Wert von 230,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 134.005 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 242,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 3,18 Prozent niedriger. Bei 154,64 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,00 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 233,33 EUR an.

Am 31.07.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,97 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,54 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Kursplus

XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen