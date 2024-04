adidas-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für adidas-Aktie

adidas-Analyse im Fokus

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas nach einem "starken ersten Quartal" von 185 auf 195 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Obwohl ihre Schätzungen für das laufende Jahr bereits über der angehobenen Prognose gelegen hätten, habe sie diese nochmals etwas angehoben, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hält die Jahresprognose nach dem starken Jahresauftakt für weiterhin konservativ. Ihre längerfristige Erwartung an eine stetige und anhaltende Erholung habe Bestand.

Das Papier von adidas legte um 11:32 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 7,8 Prozent auf 218,20 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 10,63 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 401.366 adidas-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 18,5 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

