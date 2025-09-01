DAX23.502 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.082 -1,0%Nas21.120 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,75 +0,9%Gold3.512 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag im Tiefenrausch

02.09.25 16:09 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag im Tiefenrausch

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 6,6 Prozent auf 0,101 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR -0,00 EUR -3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AFC Energy gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 15:55 Uhr ging es um 6,6 Prozent auf 0,101 EUR abwärts. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,101 EUR. Bei 0,108 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.500 AFC Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 111,462 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,061 EUR am 23.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 39,822 Prozent wieder erreichen.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung