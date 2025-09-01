AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag im Tiefenrausch

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 6,6 Prozent auf 0,101 EUR abwärts.

Das Papier von AFC Energy gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 15:55 Uhr ging es um 6,6 Prozent auf 0,101 EUR abwärts. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,101 EUR. Bei 0,108 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.500 AFC Energy-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 111,462 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,061 EUR am 23.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 39,822 Prozent wieder erreichen.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

