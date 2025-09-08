AFC Energy Aktie News: AFC Energy macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 0,103 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere um 09:15 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze gewann die AFC Energy-Aktie bis auf 0,103 EUR. Bei 0,103 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,212 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 104,942 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,064 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,275 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

