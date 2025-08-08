AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 0,108 EUR.
Um 15:52 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,108 EUR ab. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,105 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,113 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 198.624 AFC Energy-Aktien umgesetzt.
Bei 0,214 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 98,885 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,061 EUR fiel das Papier am 23.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 76,683 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.
