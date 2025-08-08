DAX24.073 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.097 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,53 +0,3%Gold3.350 -1,4%
Kursverlauf

AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Nachmittag ins Minus

11.08.25 16:09 Uhr
AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 0,108 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,108 EUR ab. Die AFC Energy-Aktie sank bis auf 0,105 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,113 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 198.624 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 0,214 EUR markierte der Titel am 17.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 98,885 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,061 EUR fiel das Papier am 23.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AFC Energy-Aktie 76,683 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AFC Energy am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

