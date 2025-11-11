AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Dienstagmittag auf Höhenflug
Die Aktie von AFC Energy zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AFC Energy konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 6,4 Prozent auf 0,107 EUR.
Um 11:51 Uhr konnte die Aktie von AFC Energy zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 6,4 Prozent auf 0,107 EUR. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,107 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,104 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 166.926 AFC Energy-Aktien den Besitzer.
Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,214 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Am 23.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,084 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.
