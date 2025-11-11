DAX23.985 +0,1%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,77 -0,5%Gold4.137 +0,5%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag stärker

11.11.25 09:22 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag stärker

Die Aktie von AFC Energy zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 0,101 EUR zu.

Um 09:15 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 0,101 EUR nach oben. In der Spitze gewann die AFC Energy-Aktie bis auf 0,101 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,101 EUR.

Bei einem Wert von 0,212 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Mit einem Zuwachs von 108,580 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 37,179 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Im Vorjahr erhielten AFC Energy-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

