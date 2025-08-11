DAX24.058 -0,1%ESt505.337 +0,1%Top 10 Crypto16,60 +1,2%Dow44.460 +1,1%Nas21.550 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1658 +0,4%Öl66,41 -0,5%Gold3.341 -0,1%
So bewegt sich AFC Energy

AFC Energy Aktie News: AFC Energy fällt am Nachmittag

12.08.25 16:09 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 0,106 EUR nach.

Die AFC Energy-Aktie musste um 15:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 0,106 EUR abwärts. In der Spitze fiel die AFC Energy-Aktie bis auf 0,102 EUR. Bei 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 11.478 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Bei 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 103,214 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Mit einem Kursverlust von 43,289 Prozent würde die AFC Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

