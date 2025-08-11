DAX24.093 +0,1%ESt505.345 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.563 +0,3%Euro1,1619 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.355 +0,3%
Blick auf Aktienkurs

AFC Energy Aktie News: AFC Energy zeigt sich am Dienstagvormittag fester

12.08.25 09:23 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 0,108 EUR zu.

Im Frankfurt-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere um 09:15 Uhr 2,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,111 EUR. Mit einem Wert von 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 10.000 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,212 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 49,031 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,909 Prozent.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

