AFC Energy Aktie News: AFC Energy zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 0,108 EUR zu.

Im Frankfurt-Handel gewannen die AFC Energy-Papiere um 09:15 Uhr 2,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,111 EUR. Mit einem Wert von 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 10.000 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,212 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 49,031 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,909 Prozent.

AFC Energy dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie