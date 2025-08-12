AFC Energy Aktie News: AFC Energy verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

DAX24.212 +0,8%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.744 +0,6%Nas21.728 +0,2%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1722 +0,4%Öl65,97 -0,2%Gold3.364 +0,5%
13.08.25 16:09 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie zeigte sich zuletzt im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,100 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die AFC Energy-Aktie um 15:53 Uhr im Frankfurt-Handel bei 0,100 EUR. Bei 0,105 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,100 EUR. Mit einem Wert von 0,105 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 3.000 AFC Energy-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,212 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,500 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,064 EUR am 11.04.2025. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 56,986 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

