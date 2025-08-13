DAX24.350 +0,7%ESt505.425 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.785 -0,3%Nas21.705 ±-0,0%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,53 +1,2%Gold3.345 -0,3%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag mit roten Vorzeichen

14.08.25 16:09 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 0,108 EUR.

Die Aktie verlor um 15:54 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,108 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AFC Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,100 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,104 EUR. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 421.300 Stück gehandelt.

Am 17.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,214 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 97,782 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2025 Kursverluste bis auf 0,061 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 43,715 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. AFC Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

