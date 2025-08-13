AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagvormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt stieg die AFC Energy-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 0,101 EUR.

Um 09:15 Uhr ging es für das AFC Energy-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 0,101 EUR. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,108 EUR an. Mit einem Wert von 0,108 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,212 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,992 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,055 Prozent.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie