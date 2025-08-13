AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagmittag billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 0,106 EUR.

Die AFC Energy-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:39 Uhr um 2,2 Prozent auf 0,106 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,104 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,104 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 296.650 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 50,467 Prozent niedriger. Bei 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,547 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte AFC Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie