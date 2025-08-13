DAX24.284 +0,4%ESt505.403 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.870 -1,4%Euro1,1694 -0,1%Öl65,75 ±0,0%Gold3.355 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Blick

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagmittag billiger

14.08.25 12:07 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 0,106 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AFC Energy-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:39 Uhr um 2,2 Prozent auf 0,106 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,104 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,104 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 296.650 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 50,467 Prozent niedriger. Bei 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,547 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte AFC Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu AFC Energy PLCShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung