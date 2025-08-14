AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Mittag ins Minus

AFC Energy im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 0,112 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:56 Uhr 1,7 Prozent auf 0,112 EUR. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,109 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,115 EUR. Zuletzt wechselten 73.319 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,214 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,391 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2025 auf bis zu 0,061 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 84,565 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

