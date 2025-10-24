DAX24.245 +0,2%Est505.674 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.219 +1,2%Bitcoin95.007 +0,3%Euro1,1628 +0,1%Öl66,65 +1,1%Gold4.129 +0,1%
Blick auf AFC Energy-Kurs

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagnachmittag im Plus

24.10.25 16:08 Uhr
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AFC Energy konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 0,104 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AFC Energy PLCShs
0,10 EUR 0,00 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AFC Energy legte um 15:56 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 0,104 EUR. Kurzfristig markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,106 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,102 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 123.154 AFC Energy-Aktien.

Bei 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 51,402 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,061 EUR am 23.04.2025. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 41,442 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten AFC Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP aus.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte AFC Energy möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

