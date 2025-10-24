AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag gefragt

Kurs der AFC Energy

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 0,102 EUR.

Die Aktie legte um 09:15 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,0 Prozent auf 0,102 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,102 EUR. Bei 0,102 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Am 17.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,212 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 107,760 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 59,812 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für AFC Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 GBP belaufen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 GBP einfahren.

