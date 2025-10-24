AFC Energy Aktie News: AFC Energy macht am Freitagmittag Boden gut

AFC Energy im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AFC Energy-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 0,104 EUR.

Die AFC Energy-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 0,104 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,106 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,102 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 111.752 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,214 EUR an. 105,769 Prozent Plus fehlen der AFC Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,061 EUR am 23.04.2025. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 70,772 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AFC Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete AFC Energy 0,000 GBP aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AFC Energy.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

