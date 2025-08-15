AFC Energy Aktie News: AFC Energy steigt am Mittag stark
Die Aktie von AFC Energy zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 5,9 Prozent im Plus bei 0,116 EUR.
Die AFC Energy-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 5,9 Prozent auf 0,116 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,116 EUR. Bei 0,111 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der AFC Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 30.308 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.06.2025 bei 0,215 EUR. Mit einem Zuwachs von 85,665 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,187 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.
