AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von AFC Energy zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die AFC Energy-Aktie im BMN-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 0,113 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das AFC Energy-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 0,113 EUR. In der Spitze legte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,116 EUR zu. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,111 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.870 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,215 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2025). Mit einem Zuwachs von 89,929 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,060 EUR ab. Mit Abgaben von 46,996 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

