AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag nahe Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Bei der AFC Energy-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 0,111 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:15 Uhr die AFC Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 0,111 EUR. In der Spitze gewann die AFC Energy-Aktie bis auf 0,111 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,107 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,107 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,212 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 90,884 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,064 EUR. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,509 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

