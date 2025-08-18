DAX24.314 ±0,0%ESt505.451 +0,3%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1679 +0,1%Öl66,14 -0,5%Gold3.339 +0,3%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag nahe Nulllinie

19.08.25 09:25 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Bei der AFC Energy-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 0,111 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:15 Uhr die AFC Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 0,111 EUR. In der Spitze gewann die AFC Energy-Aktie bis auf 0,111 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,107 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,107 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,212 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 90,884 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,064 EUR. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,509 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

