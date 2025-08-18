AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Bei der AFC Energy-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 0,111 EUR.
Werte in diesem Artikel
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:15 Uhr die AFC Energy-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 0,111 EUR. In der Spitze gewann die AFC Energy-Aktie bis auf 0,111 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,107 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,107 EUR.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,212 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 90,884 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,064 EUR. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,509 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 03.03.2027.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie
Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern
Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu AFC Energy PLCShs
Analysen zu AFC Energy PLCShs
Keine Analysen gefunden.