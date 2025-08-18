DAX24.385 +0,3%ESt505.471 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,98 -0,7%Gold3.344 +0,4%
AFC Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von AFC Energy

19.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 4,3 Prozent auf 0,108 EUR ab.

AFC Energy PLCShs
0,11 EUR -0,00 EUR -3,25%
Die AFC Energy-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:38 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 0,108 EUR. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,108 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,111 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.066 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,214 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 98,885 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 76,683 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. AFC Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

