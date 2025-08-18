AFC Energy Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von AFC Energy

AFC Energy im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 4,3 Prozent auf 0,108 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:38 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 0,108 EUR. Die AFC Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,108 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,111 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.066 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2025 auf bis zu 0,214 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 98,885 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 76,683 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. AFC Energy dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

