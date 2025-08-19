AFC Energy Aktie News: AFC Energy behauptet sich am Mittwochvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AFC Energy zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die AFC Energy-Aktie zuletzt im Frankfurt-Handel bei 0,109 EUR.

Die AFC Energy-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr bei 0,109 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die AFC Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,111 EUR an. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,109 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,111 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,212 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 94,037 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,560 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die AFC Energy-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

