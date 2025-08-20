AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AFC Energy legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 1,0 Prozent auf 0,116 EUR.
Um 16:04 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 0,116 EUR. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,117 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,112 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 62 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 45,953 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,365 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
