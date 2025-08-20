AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AFC Energy legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 1,0 Prozent auf 0,116 EUR.

Um 16:04 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 0,116 EUR. Im Tageshoch stieg die AFC Energy-Aktie bis auf 0,117 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,112 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 62 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 45,953 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,060 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,365 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

