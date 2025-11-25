AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 0,6 Prozent auf 0,101 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 0,101 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,100 EUR nach. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,101 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.606 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,215 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2025. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 52,837 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,060 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,828 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Nach 0,000 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 GBP je AFC Energy-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,020 GBP je Aktie aus.

