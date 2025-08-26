DAX24.128 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,97 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,11 -0,2%Gold3.376 -0,5%
AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittag auf rotem Terrain

27.08.25 12:06 Uhr

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 0,106 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 11:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 0,106 EUR abwärts. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,106 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,111 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 16.000 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,214 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,507 Prozent. Am 23.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR ab. Abschläge von 42,655 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

