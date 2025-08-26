AFC Energy Aktie News: AFC Energy tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 0,106 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 11:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 0,106 EUR abwärts. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,106 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,111 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 16.000 AFC Energy-Aktien.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,214 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,507 Prozent. Am 23.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,061 EUR ab. Abschläge von 42,655 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von AFC Energy wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie