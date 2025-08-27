AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 0,106 EUR.
Das Papier von AFC Energy gab in der BMN-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 0,106 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,106 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,106 EUR.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,215 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 102,448 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,060 EUR ab. Mit Abgaben von 43,503 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.
