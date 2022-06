Airbnb Aktie News: Airbnb am Montagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Airbnb 111,90 EUR

Das Papier von Airbnb legte um 06.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 112,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 112,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 Airbnb-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 187,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. 39,70 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 97,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 03.05.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb ebenfalls -1,95 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 1.508,94 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 886,94 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Airbnb am 11.08.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 2,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

