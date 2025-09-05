Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zieht am Abend an

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 124,64 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 20:08 Uhr 0,7 Prozent. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 126,08 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 611.294 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2025 auf bis zu 163,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,51 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,89 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 24,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbnb am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

