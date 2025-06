Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb legt am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 138,28 USD zu.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 138,28 USD. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 138,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 137,13 USD. Bisher wurden heute 74.002 Airbnb-Aktien gehandelt.

Bei 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 18,54 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,89 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 27,76 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Airbnb veröffentlichte am 01.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent auf 2,27 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 06.08.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,17 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

