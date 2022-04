Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Nachmittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 16:22 Uhr 0,7 Prozent. Bei 111,70 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 226.379 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,02 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,32 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 18,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,50 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 17.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 19,75 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,99 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2021 voraussichtlich am 17.02.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 16.02.2023.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

