Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 157,82 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 157,82 EUR zu. Bei 158,30 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.230 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 8,68 Prozent niedriger. Am 08.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,18 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 163,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 15,69 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 14,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

