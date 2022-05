Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Verlusten

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:22 Uhr um 1,3 Prozent auf 104,18 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 103,16 EUR. Bei 104,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 331.704 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 121,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 13,94 Prozent Luft nach oben. Bei 90,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,35 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,50 EUR an.

Am 17.02.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,49 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 16.994,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 62,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 05.05.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

