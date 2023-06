Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Airbus 126,00 EUR

Um 15:52 Uhr stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 127,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 127,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 148.309 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 131,24 EUR erreichte der Titel am 18.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,77 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 32,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 139,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,59 EUR, nach 1,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 11.763,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 26.07.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 25.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,57 EUR fest.

