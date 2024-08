Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Freitagmittag seitwärts

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 134,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 134,00 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,24 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 132,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.907 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Gewinne von 28,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,22 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 161,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 30.07.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,40 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

